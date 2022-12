Autonomia: Fontana, ‘Calderoli uomo del fare, a lui va ringraziamento dei lombardi’

Milano, 29 dic. (Adnkronos) – “L’invio del testo del disegno di legge sull’autonomia e l’istituzione della cabina di regia sui Lep, conferma, ancora una volta, che il ministro Calderoli è un ‘uomo del fare’. A lui va il ringraziamento di tutti quei lombardi che cinque anni fa si erano recati alle urne per chiedere a gran voce maggiore autonomia per la nostra regione”. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“E’ un importante passo avanti verso quello che era e rimane uno dei nostri obiettivi principali -prosegue il governatore- perché acquisendo maggiori competenze la Lombardia, senza arrecar danno a nessuno, potrà essere ancor più la locomotiva trainante dell’intero Paese. Sono certo -conclude- che con la regia del ministro Calderoli e la spinta propulsiva del nostro leader Matteo Salvini, il governo marcerà spedito per raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati”.