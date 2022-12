Autonomia: Calderoli, ‘progetto che fa bene al Paese’

Milano, 29 dic. (Adnkronos) – “Oggi, dopo l’approvazione della legge di bilancio, ho trasmesso a Palazzo Chigi la proposta di attuazione dell’autonomia differenziata. Credo di portare avanti un progetto che faccia bene al Paese, indipendentemente dall’essere di destra o di sinistra, della Lega o di Fratelli d’Italia”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a margine della ‘Bèrghem Frecc’ in corso ad Alzano Lombardo.

A chi gli chiede se ritenga che l’autonomia possa conciliarsi con il presidenzialismo, sul quale stamane la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato il suo impegno, Calderoli risponde: “Io vedo due conciliabilità assolute e Fratelli d’Italia è stato assolutamente allineato. Ricordo poi che l’autonomia differenziata è il secondo punto del programma di governo, quindi -conclude- mi auguro che i punti programmatici vengano rispettati fino in fondo”.