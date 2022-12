Milano, 29 dic. (Adnkronos) – “Ho recentemente visto Umberto Bossi e gli ho riferito in merito all’autonomia; il 6 di gennaio avremo la cena della Befana insieme, dove gli presenterò gli ultimi passaggi che per me sono tre gradini fondamentali per l’autonomia”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a margine della ‘Bèrghem Frecc’, la festa della Lega in corso ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo.