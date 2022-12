Turismo: dalla startup Friland gli eco-alloggi dove meno consumi e più vieni premiato

Roma, 28 dic. (Labitalia) – Friland, startup friulana impegnata nella costruzione e affitto di eco-alloggi immersi nella natura, sta installando nelle sue tiny house dei monitor che permettono agli ospiti di tenere sotto controllo i propri consumi idrici ed energetici. L’obiettivo? Rendere le persone consapevoli dei propri consumi e premiare i più virtuosi. Fin dalla sua nascita, Friland opera nel massimo rispetto per l’ambiente, costruendo alloggi mobili off-the-grid (slacciati dalla rete idrica, elettrica e fognaria) che non lasciano traccia sui territori che li ospitano. L’azienda promuove, inoltre, un uso consapevole e parsimonioso delle risorse e per dare ulteriore concretezza a questo messaggio è nato Quantum, un piccolo monitor che riporta i consumi idrici ed elettrici dell’alloggio in tempo reale, così come la quantità di energia prodotta grazie ai pannelli fotovoltaici posti sul tetto. Lo scopo di Quantum è solo uno: rendere le persone consapevoli dei propri consumi quotidiani.

Friland, per rimarcare il suo impegno in tema ambientale, ha deciso di premiare i clienti più virtuosi con scontistiche sul loro prossimo soggiorno. Un piccolo premio nella speranza che sempre più persone siano motivate a ridurre gli sprechi al minimo. Quantum è già presente negli alloggi Friland situati in Val Saisera e nel vigneto di Savorgano e in arrivo anche negli altri quattro alloggi dell’azienda. Friland offre, infatti, un’ampia gamma di destinazioni in continuo cambiamento, dalla montagna al mare, passando per laghi e colline.

Friland è la prima azienda del settore alberghiero a mettere in pratica una politica di incentivi per il risparmio delle risorse. La speranza dell’azienda è che questa buona pratica possa essere replicata quanto prima nelle case di tutti gli italiani, perché, come dice il team Friland: “Solo dalla consapevolezza possono nascere scelte sostenibili”. Come prenotare un’esperienza in Friland? Nella pagina fri.land/le-destinazioni si possono inserire le date in cui si vuole viaggiare e verificare quali alloggi sono disponibili per le date richieste. In alternativa, si entra direttamente nella pagina della destinazione desiderata, per verificare la disponibilità e prenota. Se invece si vuole fare un regalo, basta acquistare una Gift Card con la quale sarà possibile effettuare una prenotazione nell’arco dei 365 giorni successivi.