Sci: Cdm, Shiffrin vince gigante di Semmering e Bassino terza

Semmering, 28 dic. -(Adnkronos) – Mikaela Shiffrin trionfa anche nel secondo gigante di Semmering valido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. La statunitense centra il 79° successo in Coppa della carriera completando le due manche con il tempo di 2’03″51 davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami (2’03″61) e alle azzurre Marta Bassino (2’03″98) e Federica Brignone (2’04″01). L’altra azzurra Asja Zenere (2’07″19) chiude al 24° posto. Bassino resta al comando della classifica di specialità con 300 punti, 40 in più di Shiffrin che allunga in vetta alla classifica generale con 775 punti davanti a Sofia Goggia seconda a quota 470.