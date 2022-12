Sci: Bassino, ‘contenta di questi due giganti, ho chiuso l’anno in bellezza’

Semmering, 28 dic. -(Adnkronos) – “E’ stata una lotta anche oggi e sono contenta di questi due giganti per chiudere l’anno in bellezza. Oggi è stata tosta interpretare le due manches, perché la prima era molto dritta, molto particolare mentre la seconda era segnata e buia”. Queste le parole di Marta Bassino dopo il terzo posto nel gigante di Semmering, stesso risultato di ieri. “Sono felice comunque di come son riuscita a gestire il tutto e di come sta andando -aggiunge la 26enne piemontese-. Cercherò di continuare a sciare così, cercando di giocarmela in tutte le gare, sapendo che posso farlo e quindi guardo avanti. Andrò qualche giorno a casa per poi ripartire per un gennaio molto intenso”.