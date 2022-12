Grandi emozioni per l’inaugurazione del Presepe Vivente di Pietrelcina affidato alla ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, che ha partecipato alla cerimonia di taglio del nastro affiancata dal sindaco Salvatore Mazzone, il presidente del Comitato organizzatore Francesco Paradiso e tante autorità presenti in paese per una giornata speciale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia