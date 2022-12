Papa Francesco: “Preghiamo per Benedetto XVI, è molto malato”

Città del Vaticano, 28 dic. (Adnkronos) – “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa”. Così papa Francesco nell’udienza generale di stamattina incontrando gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo.

“Ricordarlo, è molto malato, e chiediamo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”, ha continuato.

“In merito alle condizioni di salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell’udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici”, fa sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. Al termine dell’udienza generale, spiega, “Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito.”