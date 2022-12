Manovra: Fratoianni, ‘a Milano migliaia in coda a mense poveri, Meloni venga a fare un giro’

Milano, 28 dic. (Adnkronos) – “A Milano, in 48 ore oltre 10mila persone a Natale hanno bussato alle porte della onlus Pane Quotidiano per chiedere un pasto caldo. Tra loro sempre più famiglie in difficoltà, tra affitti, bollette e libri di scuola dei figli. E sempre più spesso si tratta di persone che hanno persino un lavoro. Sono tutti quelli cui il governo della destra ha sbattuto porte in faccia con la manovra”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Questa maggioranza, contemporaneamente in Parlamento -prosegue il leader di Si- ha respinto tutti quei nostri emendamenti proposti per il contributo affitti, per la gratuità dei libri di testo, per eliminare il caro bollette e tante altre proposte per contrastare la povertà. Non c’è stato nulla da fare. A questo punto invito la presidente del consiglio Meloni a fare un giro con me, a Milano, o dove ritiene. Venga a contare il numero degli ‘occupabili che vivono di assistenzialismo’. Venga a guardare negli occhi le migliaia di persone cui stanno togliendo, oltre che il reddito di cittadinanza e le misure di sostegno, anche la dignità”.