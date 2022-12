Lombardia: Lucchini, ‘altri 4,1 mln per promozione accessibilità parchi gioco’

Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Regione Lombardia rifinanzia il bando per la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità e organizzazione di servizi in ambito sportivo.

“Con uno stanziamento complessivo di 4.107.938 euro -spiega l’assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini- rifinanziamo un provvedimento che ha riscosso grande successo e consente di promuovere una più ampia diffusione sul territorio di interventi mirati, con l’obiettivo di favorire i processi di socializzazione e di integrazione delle persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere”.

“Sono particolarmente soddisfatta di questo rifinanziamento, in quanto diamo la possibilità alle Amministrazioni locali di realizzare interventi che puntano a garantire l’accessibilità universale con diverse linee d’intervento, prime tra tutte il gioco e lo sport, che rappresentano degli strumenti fondamentali per la crescita dei più piccoli e per garantire a tutti un maggiore benessere psicofisico”, sottolinea l’assessore. “La grande risposta dei territori a iniziative di questo tipo è incoraggiante, in quanto -conclude- dimostra la sensibilità dei nostri amministratori verso la promozione dell’inclusione e dell’accessibilità delle persone con disabilità”.