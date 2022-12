Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Assolutamente in questo momento non c’è nessun tipo di motivo di preoccupazione, se poi dovesse esserci qualche problema ovviamente interverremo tempestivamente per garantire la salute pubblica”. ‘Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, al termine del Consiglio dei ministri, rispondendo ai cronisti circa le misure adottate per l’aumento dei contagi Covid in Cina.