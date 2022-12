Manchester, 28 dic. -(Adnkronos) – “Non credo che prenderemo qualcuno, penso che resteremo così. Non so cosa succederà, ma da quando sono arrivato da Abu Dhabi con il direttore sportivo Txiki Begiristain e tutti gli altri, non c’era nessun nome sul tavolo”. Lo dice l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola, in un’intervista ai canali ufficiali del club, in merito al mercato di gennaio.