Boxe: il campione mondiale dei pesi leggeri Gervonta Davis arrestato per violenza domestica

Parkland, 28 dic. – (Adnkronos) – Il pugile Gervonta Davis è stato arrestato martedì a Parkland, in Florida, e incarcerato con l’accusa di violenza domestica e lesioni personali, secondo quanto riportano i registri dell’ufficio dello sceriffo della contea di Broward. Davis rimane in custodia presso il Main Jail Bureau della contea di Broward a Fort Lauderdale e dovrebbe comparire in tribunale nelle prossime ore. Davis, 28 anni, di Baltimora, dovrebbe combattere il 7 gennaio a Washington contro Hector Luis Garcia. L’incontro è previsto come preludio al superfight del 25 aprile a Las Vegas contro Ryan Garcia. Davis (27-0 il record, di cui 25 KO) è campione Wba dei pesi leggeri.