Sci: Cdm, Kilde il più veloce davanti a Casse nell’ultima prova della discesa di Bormio

Bormio, 27 dic. – (Adnkronos) – Seconda e ultima prova cronometrata per gli uomini jet di Coppa del mondo sulla Stelvio di Bormio. Una giornata in cui gli atleti hanno cercato nuovamente la miglior confidenza con la neve, lavorando sui passaggi più tecnici del tracciato per aumentare il feeling in vista della discesa. Ancora molto apprezzato il fondo della pista che appare in ottime condizioni, duro e compatto, malgrado le temperature siano state ben sopra lo zero termico negli ultimi giorni.

Nettamente il miglior tempo per Alexander Aamodt Kilde, in 1’56″27, ma alle spalle del norvegese c’è subito l’azzurro Mattia Casse a 1″13, confermando il buon feeling del 32enne portacolori delle Fiamme Oro con i nuovi materiali. Il piemontese, è stato favoloso nel tratto conclusivo dopo il San Pietro, guadagnando addirittura 34 centesimi sullo stesso Kilde che già aveva fatto il vuoto.

Terzo tempo all’austriaco Matthias Mayer a 1″58, seguito dal canadese James Crawford a 1″66 e dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle a 1″68. Il norvegese Adrian Sejersted (sesto a 1″72), ha intervallato i due transalpini Cyprien Sarrazyn (settimo a 1″72) e Adrien Theaux (ottavo a 1″79). Hanno chiuso la top ten il tedesco Dominik Schwaiger (nono a 1″89) e l’altro francese Johan Clarey a 2″17.

In casa Italia, Pietro Zazzi ha chiuso con il 15° tempo a 2″34 dal norvegese leader di giornata. Poco fuori dalle prime venti posizioni Florian Schieder 23° a 3″08 e Giovanni Franzoni 24° a 3″13, con Dominik Paris 26° a 3″33 e Nicolò Molteni 28° a 3″37. Benjamin Alliod ha fatto segnare il 42° a 4″45, Matteo Marsaglia ha terminato 47°, Christof Innerhofer è 51° (con salto di porta) e Matteo Franzoso 54°.

La formazione azzurra per la discesa sarà quindi composta da Mattia Casse, Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni e Pietro Zazzi, non saranno quindi al via Benjamin Alliod e Matteo Franzoso. Si deciderà invece dopo la discesa chi parteciperà al superg. Appuntamento con la discesa mercoledì 28 dicembre alle ore 11:30, a cui seguirà il superg, giovedì 29, sempre alle 11:30.