Paleari 5: L’intervento più importante della sua partita d’istinto su Casasola, poi la difesa abbandona Lisi in area e su Luperini serve solo un miracolo che non arriva. Impreciso nelle giocate più semplici per dare il via all’azione

Veseli 4: Un disastro la sua gestione sul pallone azzannato da Melchiorri che spalanca le strade al raddoppio del Perugia. Nel primo tempo troppi gli errori nel fraseggio, poi c’è spazio anche per lui sulla scena del crimine dell’1-0

