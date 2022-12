“Non possiamo permetterci questa sconfitta: dobbiamo farci tutti un esame di coscienza”. Scuro in volto, senza parole per spiegare un blackout così rumoroso per prestazione, momento e classifica del suo Benevento: rabbia e rammarico tra le sensazioni di Riccardo Improta nel peggior finale possibile di un 2022 che non ha regalato gioie alla Strega. Scenari complicati quelli che i giallorossi ritrovano sulla loro strada al giro di boa di una stagione da incubo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia