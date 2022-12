Copasir: Scotto scrive a Guerini, ‘vigilare su vandalismo anti sindacati’

Roma, 27 dic (Adnkronos) – “Intendo con questa missiva sottolineare il fenomeno che da un anno a questa parte si sta diffondendo nel nostro paese, ovvero una serie di atti di vandalismo contro le sedi sindacali sparse su tutto il territorio statale”. Lo scrive Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno, in una lettera al presidente del Copasir Lorenzo Guerini.

“In particolare la fondazione Di Vittorio ha aggregato e messo insieme tutti gli atti ed episodi di vandalismo che si sono verificati negli ultimi dodici mesi sul territorio nazionale, disegnando una “Mappa del vandalismo antisindacale” che ci consegna 46 attacchi censiti, che coinvolgono 13 regioni e 40 città; ad essere colpite strutture del sindacato di vario tipo: sede nazionale, camere del lavoro territoriali, categorie, servizi e luoghi di lavoro”, prosegue.​

“Molti di questi episodi sono stati oggetto di singole interrogazioni al governo, in questa sede invece si chiede al Comitato da Lei presieduto uno studio sul preoccupante fenomeno per poterne capire le origini e prevenire eventuali e più duri attacchi alle sedi sindacali italiane”, conclude Guerini.