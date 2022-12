Avviso gara d’appalto mediante procedura negoziata per la realizzazione di uno dei tre edifici che nel comprensorio di viale Delcogliano costituiranno la nuova cittadella Asl Benevento: si tratta del centro polivalente disabili con una previsione di importo base di gara dei lavori per 2,8 milioni di euro e un cronoprogramma per affidamento lavori e loro conclusione di circa tre anni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia