«Non me lo so spiegare». Il Benevento ci ricasca e Fabio Cannavaro non può far altro che allargare le braccia, sconsolato: «Cadiamo sempre negli stessi errori». Lo ripete all’infinito, quasi a voler sottolineare il fatto che la sconfitta col Perugia sia figlia più dell’atteggiamento sbagliato della sua squadra che di questioni tattiche. E stavolta il tecnico giallorosso inchioda i giocatori alle proprie responsabilità, dopo averli difesi in tutti i modi nella fase iniziale della sua esperienza alla guida della Strega.

