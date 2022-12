Genova, 27 dic. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Domenico Criscito è nuovamente un calciatore del Genoa. L’ex capitano rossoblù aveva lasciato il club in estate, dopo la retrocessione, per un’esperienza in Nord America nelle fila del Toronto con altri due italiani come Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne. Terminata l’esperienza semestrale in Canada il 35enne napoletano ha deciso di tornare per provare a contribuire alla promozione dei liguri in Serie A.