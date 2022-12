Il Benevento sceglie il modo peggiore per salutare un 2022 particolarmente avaro di soddisfazioni. Lo fa con una sconfitta tanto meritata quanto amara rimediata contro il Perugia fanalino di coda, un ko che finisce per spingere nuovamente i giallorossi in piena zona rossa. Un modo pessimo per arrivare al giro di boa e dare l’arrivederci al nuovo anno. Per la classifica, per il morale, per l’iniezione di acido arrivata da questo passo falso che di fatto cancella i progressi che la truppa di Cannavaro aveva mostrato, almeno sul piano dei risultati.

