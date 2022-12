Frattini: aperta la camera ardente a Palazzo Spada

Roma, 26 dic. (Adnkronos) – Aperta a palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella sala Pompeo, la camera ardente per Franco Frattini, il presidente morto alla vigilia di Natale all’età di 65 anni. Tra i primi a rendere omaggio il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, e Massimo D’Alema, che ha ricordato la collaborazione con Frattini quando ricopriva l’incarico di commissario europeo. Inviata una corona d’alloro parte della presidenza del Consiglio. La camera ardente resterà aperta fino alle 19, mentre domani mattina si svolgeranno i funerali di Stato.