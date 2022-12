Droga: Gasparri a Comunità Incontro, ‘prevenzione e recupero, no legalizzazione’

Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Come tutti gli anni, a Santo Stefano, sono in visita alla Comunità Incontro fondata da Don Gelmini ad Amelia. Come spesso accade, nel corso dell’anno, mi sono confrontato con i responsabili della comunità, riscontrando gli ottimi risultati conseguiti. Ho sottolineato che questa nuova fase politica, con il nuovo Governo e il nuovo Parlamento, metterà al centro l’azione di prevenzione e di recupero per quanto riguarda le dipendenze e le droghe in particolare”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

“Basta discussioni assurde sulla legalizzazione delle sostanze stupefacenti, che sono definitivamente archiviate in Italia. Si cambia registro. E si passa -assicura- al rafforzamento delle politiche di prevenzione, di corretta informazione e soprattutto di recupero dei ragazzi che cadono nel gorgo della dipendenza da droghe o da alcol. Le comunità, il cammino verso la vita, il recupero fisico e psicologico sono l’unico rimedio contro le droghe. Nessuna punizione verso il consumatore, ma la via del recupero per ridare vita e futuro a tante ragazze e tanti ragazzi”.