Carceri: Mirabelli (Pd), ‘prorogare decisioni emergenza Covid per semiliberi’

Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “La situazione nelle carceri italiane è allarmante come dimostrano i dati sulla sovrappopolazione e, soprattutto, il record di 59 suicidi nel 2022. Il governo Meloni ha dimostrato inerzia, e tagliato i fondi nella legge Finanziaria. Ma la scelta più grave di cui si sta rendendo responsabile l’Esecutivo è quella di non prorogare i provvedimenti per i semiliberi assunti durante l’emergenza Covid. È crudele costringere dal 1 gennaio le 700 persone, che da oltre un anno oltre a lavorare dormono fuori, a tornare in carcere la notte. Persone che non hanno tradito la fiducia ricevuta e a cui sarà necessario trovare posto in carceri che spesso hanno superato i limiti di capienza”. Lo scrive su Facebook Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Pd al Senato.

“Il ministro Nordio -aggiunge- è ancora in tempo a raccogliere gli appelli che vengono dai garanti e dalle associazioni impegnate nelle carceri e ad evitare questa crudeltà”.