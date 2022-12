Carceri: De Corato, ‘pistole elettriche per gli agenti’

Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Continua ad esserci troppa attenzione per i diritti dei delinquenti e troppa poca per quelli di chi indossa una divisa. Ci impegneremo, con il centrodestra al governo del Paese ed in particolare con il nuovo ministro Carlo Nordio alla Giustizia, a dotare gli agenti, in particolare quelli in servizio nelle carceri, di pistole elettriche affinché episodi come questi ed anche molti altri, non si ripetano più”. Lo afferma Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, dopo quanto accaduto all’Istituto Beccaria.