Usa: ‘previene la gravidanza, non la interrompe’, Fda cambia etichetta pillola giorno dopo

Washington, 25 dic. (Adnkronos) – La Food and Drug Administration statunitense ha annunciato che cambierà le etichette delle confezioni del contraccettivo di emergenza Plan B, specificando che non si tratta di una pillola abortiva. La FDA ha comunicato che rimuoverà tutti i riferimenti sulla confezione che affermano che la pillola potrebbe impedire l’impianto di un ovulo fecondato nell’utero.

“Il Plan B One-Step non funziona se una persona è già incinta, il che significa che non influirà su una gravidanza esistente”, ha dichiarato la FDA. “Plan B One-Step previene la gravidanza agendo sull’ovulazione, che avviene molto prima dell’impianto. Le prove non supportano che il farmaco influisca sull’impianto o sul mantenimento di una gravidanza dopo l’impianto, quindi non interrompe una gravidanza”.

Il farmaco da banco può essere utilizzato per prevenire la gravidanza. Secondo le raccomandazioni della FDA, Plan B dovrebbe essere assunto il prima possibile entro 72 ore dal rapporto sessuale non protetto o dal fallimento del contraccettivo.