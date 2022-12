Ucraina: società elettrica Yasno, approvvigionamento energetico a Kiev migliora

Kiev, 25 dic. (Adnkronos) – L’approvvigionamento energetico a Kiev sta gradualmente migliorando. Lo ha annunciato su Channel 24 il direttore della società elettrica Yasno, Serhiy Kovalenko, secondo cui “i tecnici sono riusciti a elaborare programmi di recupero per i tre distretti che hanno sofferto di più durante l’ultima settimana. Stiamo parlando di Obolon, Kurenivka e Borshchagivka”.

A seguito dei bombardamenti, molte persone erano rimaste senza elettricità per diversi giorni. “Anche gli altri distretti si stanno già riprendendo con lo stesso ritmo in tutta la capitale ucraina – ha dichiarato il capo di Yasno – L’intera città il 25 dicembre ‘respira’ allo stesso modo in termini di luce”.