Ucraina: fonti, ‘Zelensky terrà discorso di fine anno in parlamento’

Kiev, 25 dic. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky terrà il discorso di fine anno sulla situazione nel paese di fronte ai deputati in parlamento. Lo hanno ocmunicato fonti parlamentari, aggiungendo che il discorso annuale del presidente ucraino si terrà entro la fine dell’anno.

Per motivi di sicurezza, le autorità non fanno conoscere l’ora del discorso del presidente. L’anno scorso, il messaggio annuale di Zelensky si tenne il primo dicembre.