Qatar 2022: Argentina, Di Maria si tatua la Coppa del Mondo sulla coscia destra

Rosario, 24 dic. – (Adnkronos) – È stato uno dei protagonisti assoluti nella vittoria dell’Argentina ai Mondiali e adesso ha voluto rendere indelebile il trionfo in Qatar. Per celebrare il successo con l’Albiceleste, di ritorno in patria, Angel Di Maria ha deciso di tatuarsi la Coppa del Mondo. Dopo aver saltato alcune gare per infortunio, ‘El Fideo’ ha giocato la finale da titolare e ha segnato il gol del momentaneo 2-0 dell’Argentina contro la Francia al termine di un contropiede spettacolare. Prima aveva anche conquistato il calcio di rigore con cui Messi aveva portato in vantaggio l’Albiceleste. Quella del giocatore della Juventus è stata una prestazione totale: Di Maria è infatti stato uno dei migliori in campo.

A Qatar 2022 Di Maria ha anche stabilito un incredibile primato: Da Pechino a Lusail, passando per il Maracana e Wembley, il ‘Fideo’ ha messo il suo timbro in quattro finali dell’Argentina, diventando il primo giocatore nella storia a segnare nella finale delle Olimpiadi, del Mondiale, del torneo continentale e della Finalissima. Così ha potuto coronare il sogno di una vita, la vittoria della Coppa del Mondo. Un’emozione talmente grande che Di Maria ha scelto di tatuarsi il trofeo sulla coscia destra.

Attraverso una serie di immagini postate sul suo profilo Instagram, Di Maria ha mostrato il lavoro svolto dal suo amico Ezequiel Viapiano: la Coppa del Mondo posata sulla bandiera argentina, con tre stelle sopra, l’ultima quella conquistata in Qatar. “Sulla mia pelle per l’eternità – ha scritto il ‘Fideo’ -, grazie mille amico!”. Poi, sotto la Coppa, la scritta ‘Mia’.