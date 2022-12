Manovra: Trancassini (FdI), ‘vince visione crescita Paese’

Roma, 24 dic (Adnkronos) – “Grazie al centrodestra e a Fratelli d’Italia finalmente si torna a parlare di politica. Nonostante chi spingeva perché si licenziasse una finanziaria solo ragionieristica siamo arrivati a varare un documento politico-economico”. Lo dice il deputato di FdI e relatore della commissione Bilancio Paolo Trancassini dopo l’approvazione della manovra alla Camera.

“Al di là dei numeri ciò che questa manovra ha messo in luce è la presenza di una visione che punta alla crescita del Paese basata sul lavoro e sugli aiuti a famiglie e a imprese. Le misure sul cuneo fiscale e la riduzione del reddito di cittadinanza dimostrano, in maniera molto chiara, quale sia la strada che questo Governo vuole percorrere”, prosegue.

“I nostri avversari politici ci accusano di essere i colpevoli di quanto non va bene nel nostro Paese: è davvero divertente ascoltare queste parole da parte di chi ha governato per cinque anni lasciando un’eredità disastrosa. Ricordiamo a chi ci ha preceduto che governiamo da appena due mesi e, nonostante ciò, siamo riusciti a portare a termine i lavori di approvazione della manovra in tempi brevissimi. Ora è il momento di mettere in campo misure tarate sulla crescita dell’Italia e sul sostegno alle fasce più deboli”, conclude.