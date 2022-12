Manovra: Bonaccini, ‘insufficiente e sbagliata, la dice lunga su quanto fossero pronti’

Roma, 24 dic (Adnkronos) – “Stanotte la Camera ha approvato in prima lettura la legge di Bilancio. Già questo la dice lunga su quanto fossero “pronti”: il Senato non potrà neppure esaminarla, pena l’esercizio provvisorio per lo Stato”. Lo dice Stefano Bonaccini.

“Ma non erano pronti neppure sui contenuti: a parte quanto già previsto e impostato dal Govero precedente (l’80%, e siamo quindi in forte continuità con chi hanno sfiduciato…), è una manovra insufficiente e sbagliata: le risorse per il caro bollette dureranno pochi mesi, il resto è disperso in mille rivoli -prosegue il candidato alla segreteria del Pd-. Il saldo è negativo: mancheranno le risorse per la sanità (quelle stanziate non coprono minimamente l’inflazione) e si è fatta una battaglia ideologica su Pos e contanti anziché occuparsi dei lavori”.

“Aver poi finanziato la flat tax per chi guadagna 85 mila euro togliendo l’assegno contro la povertà a chi non ha nulla significa togliere ai poveri per dare ai ricchi. Infine il condono, che con la destra non può mai mancare, come un marchio di fabbrica”, dice ancora Bonaccini.

(Adnkronos) – “Ringrazio i deputati del Pd per la battaglia che hanno fatto: peraltro diverse delle nostre proposte di modifica sono state in linea con quelle delle parti sociali e degli organismi sentiti in Commissione, per cui il Governo ha dovuto fare retromarcia”, conclude il governatore dell’Emilia Romagna.