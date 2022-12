Calcio: Premier League, a Santo Stefano appuntamento con il tradizionale ‘Boxing Day’

Londra, 24 dic. – (Adnkronos) – A Santo Stefano appuntamento in Premier League e su Sky con il tradizionale “Boxing Day”, con la possibilità di seguire in contemporanea anche i match delle ore 16 del 26 dicembre grazie a “Diretta Gol Premier League”, che tornerà pure il 31 dicembre, sempre alle 16. Tra il 26 dicembre 2022 e l’1 gennaio 2023 saranno in tutto 20 le partite da seguire live su Sky e in streaming su Now, 4 in diretta anche su Sky Sport 4K. E su Sky Sport 24 non mancheranno gli studi pre e post partita in compagnia di Federica Lodi e dei suoi ospiti, all’interno de La Casa dello Sport Internazionale. Sempre su Sky Sport 24, collegamenti da Londra già dal 25 dicembre con l’inviato Francesco Cosatti, per raccontare l’atmosfera del Boxing Day direttamente dalla capitale inglese.