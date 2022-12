Manchester, 24 dic. -(Adnkronos) – “Non è infortunato, è tornato dal Mondiale sovrappeso. Non so perché, ma non è arrivato nelle condizioni di fare allenamenti e giocare. Quando sarà pronto giocherà, perché abbiamo bisogno di lui, abbiamo tanto bisogno di lui”. L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola spiega così l’assenza di Kalvin Phillips nel match con il Liverpool di Coppa di Lega.