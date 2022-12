Basket: Nba, Milwaukee ko e ottava vittoria di fila per Brooklyn

New York, 24 dic. – (Adnkronos) – Importante successo casalingo per i Nets (21-12) che superano 118-100 i Bucks (22-10) e li avvicinano al secondo posto nella Eastern Conference Nba. Ottava vittoria in fila per Brooklyn – pareggiata la striscia più lunga da quando la franchigia ha lasciato il New Jersey per trasferirsi al Barclays Center – guidata da un Kevin Durant da 24 punti; leader di un gruppo che distribuisce responsabilità e si gode il quintetto tutto in doppia cifra, un’armonia ritrovata e un Ben Simmons quasi in tripla doppia (12 punti, 11 rimbalzi e 8 assist). A Milwaukee non basta Giannis Antetokounmpo che segna 26 punti – nessuno nel quarto periodo – con 13 rimbalzi e sette assist.