Basket: Nba, Lakers in ansia per Davis, si allungano i tempi e resta rischio operazione

Los Angeles, 24 dic. -(Adnkronos) – Non sono buone le notizie che arrivano dall’infermeria per i Los Angeles Lakers, con lo staff medico che per Anthony Davis parla di “infortunio da stress al piede” ma che continua a sperare di poter evitare l’operazione, sognando tra un paio di settimane un ritorno in campo graduale. In realtà lo scenario è ancora molto incerto, con i tempi di recupero che restano “indefiniti” e con un grande fantasma che aleggia riguardo ciò che accadrà nelle prossime settimane. La realtà è che i Lakers senza Davis fanno fatica a vincere anche contro avversari di seconda o terza fascia, ma se dovesse continuare a fare male, bisognerà intervenire sul piede, decuplicare i tempi di recupero e abbandonare ogni velleità di successo in questa regular season.