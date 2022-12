Ucraina: Gran Bretagna addestrerà fino a 20.000 soldati ucraini nel 2023

Londra, 23 dic. (Adnkronos) – La Gran Bretagna prevede di raddoppiare il numero di soldati ucraini addestrati nel 2023. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace in un discorso al parlamento.

“Le nostre forze armate – ha detto – stanno facendo tutto il possibile per sviluppare le capacità di combattimento degli uomini e delle donne ucraini. Abbiamo addestrato quasi 10.000 persone nel Regno Unito nel 2022. Assieme alle nostre forze armate e ai nostri alleati, intendiamo raddoppiare il numero nel 2023. Vorrei esprimere ufficialmente la mia gratitudine a Canada, Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Nuova Zelanda, Lituania, Paesi Bassi e Australia per il loro aiuto nell’addestramento degli ucraini”.