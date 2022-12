Ucraina: Blinken, ‘proposta pace Zelensky discussa con membri G7’

Washington, 23 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il segretario del Dipartimento di Stato degli Usa Antony Blinken ha dichiarato di aver discusso con i partner del G7 una proposta di pace in Ucraina, che ha definito “un buon inizio”. Alla domanda, in conferenza stampa, se la Casa Bianca avesse rivisto la proposta di pace ucraina proposta durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, Blinken ha precisato che è stata una delle questioni che ha recentemente discusso con i membri del G7.

“Non voglio dare scadenze a nulla, ma posso dirvi che stiamo studiando cosa ha proposto il presidente ucraino. Ho appena parlato al telefono con i nostri partner del G7, e questa è una delle cose di cui abbiamo parlato” ha affermato il Segretario di Stato, aggiungendo che “penso che i paesi di tutto il mondo stiano vedendo, ancora una volta, che gli ucraini vogliono la pace. Nessuno vuole la pace più del presidente Zelensky e del popolo ucraino. Sono loro che stanno soffrendo per l’aggressione. Ma deve essere equa e duratura”.