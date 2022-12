Sparatoria in strada a Parigi, 3 morti: fermato un uomo

Parigi, 23 dic. (Adnkronos) – Tre persone sono morte e diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta per strada a Parigi, nel X arrondissement. Secondo fonti della polizia, citate del sito di Le Parisien, un uomo è stato fermato. Su Twitter la prefettura parigina invita i cittadini a “evitare il settore” della città ed a “lasciare che siano i servizi di soccorso ad intervenire”.

La sparatoria è avvenuta di fronte a un centro culturale curdo, Ahmet-Kaya. Lo riferiscono fonti della polizia parigina, riportate dal Le Parisien.

L’uomo considerato responsabile della sparatoria era uscito di prigione il 12 dicembre ed era sottoposto a controllo giudiziario. Gli era inoltre stato imposto il divieto di possedere armi. Un anno fa era stato fermato in relazione a un attacco con una scimitarra contro un campo di migranti situato nel 12esimo arrondissement. Lo riporta Bfmtv, precisando che l’uomo era oggetto di un’azione giudiziaria per violenze a sfondo razziale commesse con armi.

Il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha annunciato che tornerà a Parigi in seguito alla sparatoria. ”Dopo la drammatica sparatoria avvenuta questa mattina, torno a Parigi e andrò sul luogo. Tutti i miei pensieri vanno ai parenti delle vittime”, ha scritto Darmanin su Twitter confermando che ”l’autore della sparatoria è stato arrestato”.