Mo: 3 poliziotti israeliani feriti in attacco terroristico a Tel Aviv

Tel Aviv, 23 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno tre poliziotti israeliani sono rimasti feriti dopo essere stati investiti nella città israeliana a maggioranza araba di Kafr Qasim, a est di Tel Aviv, in quello che le autorità israeliane hanno definito essersi trattato di un “attacco terroristico”.

La polizia ha precisato che l’aggressore, Naim Badir, ha chiamato la polizia per denunciare un incidente violento prima di estrarre un’arma dopo l’arrivo degli agenti. Tuttavia, l’arma si è inceppata, dopodiché è fuggito in un edificio da dove ha lanciato diverse bombe molotov contro un’auto di pattuglia. Alla fine l’uomo è riuscito a salire sulla sua auto e ha investito gli agenti durante il suo tentativo di fuga, anche se è stato colpito dalla polizia ed è morto sul colpo, come riporta il quotidiano ‘The Times of Israel’. La polizia ha dichiarato che all’interno del veicolo è stato trovato anche un coltello.

Il capo della polizia israeliana, Kobi Shabtai, ha dichiarato che “gli agenti hanno reagito rapidamente e hanno impedito un ulteriore attacco pianificato contro le forze di polizia”, ​​mentre il comandante del distretto centrale, Avi Bitton, ha evidenziato che “si è trattato di un attacco terroristico pianificato giorni prima”.