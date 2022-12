Manovra, Renzi "Misure non sovraniste e folli, ma senza visione"

ROMA (ITALPRESS) – "Non ci sono le misure sovraniste e folli che avrebbero fatto saltare i mercati. Dunque pericolo scampato. Ma la manovra nel merito è debole, pasticciata e senza visione". Lo afferma il leader Iv Matteo Renzi nella sua Enews. "Nel metodo poi – aggiunge – appare imbarazzante ricordare come i ritardi del Governo abbiano violato i principi della democrazia parlamentare esattamente come faceva Giuseppe Conte. Ho messo a confronto ciò che Meloni diceva nel 2019 e oggi in questo video. Giorgia insomma è la versione 2.0 di Giuseppi. Peccato, speravo meglio!".

23-Dic-22 15:31