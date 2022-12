Manovra: Marattin (Iv-Az), ‘incapacità mai vista, tra pubblicità ingannevole e reality show’

Roma, 23 dic (Adnkronos) – “Un livello di incapacità e approssimazione mai visto nella storia”. Lo ha detto Luigi Marattin, di Azione-Italia viva, in aula alla Camera sulla manovra, spiegando: “Abbiamo assistito a numerose scene in commissione in cui ministri, sottosegretari, capigruppo, questori hanno risposto insultando, dileggiando e a volte cercando la rissa. Vi abbiamo sempre difeso dalle accuse sulla cultura politica da cui provenite, non fatecene mai pentire”.

Per Marattin, “si è ammalta la politica italiana, è diventata lotta senza quartiere e dignità per conquistare il consenso e poi arrivare al governo e non avere la minima idea di cosa fare con quel consenso -ha spiegato Marattin-. La politica è una via di mezzo tra una pubblicità ingannevole e uno scadente reality show. Vi siete abituati a fare opposizione e l’avete dimostrato tragicamente, ma i problemi di una comunità non si risolvono con gli slogan, alzando bandiere e proclami ma con lo studio e l’approfndimento”.