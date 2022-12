Gli orsi polari canadesi stanno scomparendo

(Adnkronos) – Continuano a morire in gran numero gli orsi polari nella Baia di Hudson occidentale del Canada, ai confini meridionali dell’Artico,. E’ quanto emerge da uno studio della University of Alberta. I ricercatori hanno effettuato un’indagine nella Baia per via aerea nel 2021 e hanno stimato che ci fossero 618 orsi, rispetto agli 842 del 2016, anno dell’ultima indagine. Dagli anni ’80, il numero di orsi nella regione è diminuito di quasi il 50%, hanno rilevato gli autori. A causa del riscaldamento del clima, il ghiaccio, essenziale per la loro sopravvivenza, sta letteralmente scomparendo.