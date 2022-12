Milano, 23 dic. (Adnkronos Salute) – In Italia, nella settimana dal 16 al 22 dicembre, si sono registrati 137.599 nuovi casi di Covid-19, in calo del 21,2% rispetto alla settimana precedente (quando erano 174.652). Sono stati 798 i decessi in 7 giorni, in aumento dell’11% rispetto alla settimana precedente (quando erano 719). Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute che fotografano l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19.