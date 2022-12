Usa: abbassamento record temperatura, a Denver calo di 24 gradi in 7 minuti

Washington. 22 dic. (Adnkronos) – La tempesta invernale che ha colpito gran parte degli Stati Uniti centrali e orientali sta portando cali di temperatura record e condizioni nevose pesantissime, che hanno provocato cancellazioni di voli, chiusure di autostrade e diverse dichiarazioni di emergenza. La tempesta sta toccando quasi tutti gli stati, con più di 100 milioni di persone negli Stati Uniti attualmente in allerta per condizioni meteorologiche invernali e vento gelido, che il National Weather Service definisce un “evento di tipo irripetibile”.

A causa del fronte artico che si sposta verso est, si osservano abbassamenti di temperatura da record. A Denver si è avuto un calo della temperatura di 24 gradi in soli sette minuti. Un calo di temperatura di 37 gradi in un’ora all’aeroporto internazionale di Denver è finora il più grande mai registrato in quella località, secondo il National Weather Service di Boulder.

E Cheyenne, nel Wyoming, ha visto un calo della temperatura di 30 gradi in soli 10 minuti e un calo della temperatura di 43 gradi da record in un’ora. Il governatore della Georgia Brian Kemp ha dichiarato lo stato di emergenza, dicendo che “le comunità in tutto lo stato stanno per vedersela con temperature che non hanno sperimentato in un decennio o più”.