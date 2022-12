Ucraina: Usa, sanzioni a organizzazioni marittime russe

Washington, 22 dic. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno deciso di imporre sanzioni contro 10 organizzazioni marittime russe a causa delle azioni di Mosca contro i porti ucraini. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato americano all’indomani dell’incontro fra Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington e il discorso del presidente ucraino al Congresso in cui ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno all’Ucraina e ha chiesto più armi.

“A seguito delle operazioni navali della Russia contro i porti ucraini, compresi quelli che forniscono cibo e grano al mondo, gli Stati Uniti oggi impongono sanzioni contro le organizzazioni navali russe. In particolare, il Dipartimento di Stato identifica 10 organizzazioni navali russe”, ha affermato il Dipartimento di Stato americano in una nota.

Tra le altre, saranno sanzionate Aurora, un’impresa russa leader nel campo dello sviluppo, produzione e fornitura di sistemi di controllo automatizzati per navi di superficie e sottomarini, la Morinformsystem-Agat,definita società leader dell’industria cantieristica russa, specializzata nello sviluppo, e l’istituto di ricerca Prometheus, considerato la principale azienda del paese impegnata nella costruzione di navi militari e nello sviluppo di attrezzature militari.