Ucraina: Usa, ‘addestramento per Patriot inizierà molto presto’

Washington, 22 dic. (Adnkronos) – L’addestramento militare ucraino per sistemi di difesa aerea Patriot dovrebbe iniziare “molto presto”, ha detto un alto funzionario del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dalla Cnn. Mentre il Pentagono non ha specificato quando inizierà esattamente l’addestramento o quanto tempo impiegheranno gli ucraini a padroneggiare il sistema, un alto funzionario della difesa avrebbe detto all’emittente americana che inizierà “molto presto” e richiederà “diversi mesi”.

Ieri gli Stati Uniti avevano annunciato la fornitura di un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina del valore di 1,85 miliardi di dollari. Per la prima volta, Washington fornirà all’Ucraina una batteria del sistema di difesa aerea Patriot e munizioni.