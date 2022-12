Ucraina: Danimarca ha stanziato 42milioni di dollari in aiuti militari

Copenaghen, 22 dic.(Adnkronos) – La Danimarca ha stanziato oltre 42 milioni di dollari per ulteriori aiuti militari all’Ucraina. Lo ha reso noto il ministero della Difesa del paese. “La lotta per la libertà dell’Ucraina è anche la nostra e dell’Europa. Il governo continuerà a sostenere gli ucraini dal punto di vista finanziario, militare e umanitario”, ha affermato il ministro Jakob Ellemann-Jensen.

I fondi saranno donati al Fondo internazionale per l’Ucraina (Ifu), un’iniziativa lanciata dal Regno Unito e per l’acquisto di armi per l’Ucraina. A ottobre, la Danimarca, insieme a Germania e Norvegia, ha promesso di acquistare congiuntamente 16 obici semoventi Zuzana-2 dalla Slovacchia per fornire ulteriore assistenza all’Ucraina. Gli obici dovrebbero essere consegnati nel 2023.

Da ottobre 2022, la Danimarca ha fornito aiuti militari all’Ucraina per oltre 500 milioni di euro.