Truffa: pranzi per 43mila euro a spese del Coni, indagato presidente sci nautico

Milano, 22 dic. (Adnkronos) – Luciano Serafica, presidente della Federazione italiana Sci nautico e wakeboard, risulta indagato dalla procura di Milano per peculato e truffa e per lui e per il tecnico federale Riccardo Baita che risponde solo di truffa sono state chiuse le indagini. Ai due vengono contestati una serie di episodi che, a partire dal 2019 e fino al 2022, avrebbero generato ammanchi per diverse decine di migliaia di euro.

Le spese sospette riguardano, in particolare, per Serafica 293 pranzi per un costo complessivo di 43mila euro. Pranzi, anche in ristoranti di lusso, pagati con la carta di credito federale, sebbene privati, e con costi ben superiori al budget di 30 euro a persona.

Il provvedimento, su cui ora dovrà esprimersi un giudice, contiene 7 capi di imputazioni tra cui anche una delibera d’urgenza con cui sarebbero stati affidati incarichi diretti a Baita per un contratto per la gestione dei social e per la realizzazione di video per complessivi 30mila euro. I sospetti della procura riguardano anche le spese per un viaggio a Fuerteventura, durante il periodo del lockdown, fatto da Baita, moglie e figlio e per il quale avrebbe anche chiesto un rimborso di mille euro ritenuto illecito.