Sci: Cdm Skicross, Deromedis 4° in gara-2 a San Candido

San Candido, 22 dic. -(Adnkronos) – Sfuma all’ultimo il primo podio stagionale per Simone Deromedis, quarto nella seconda gara di Coppa del mondo maschile di skicross a San Candido. Il portacolori delle Fiamme Gialle, primo azzurro di sempre a disputare una big final sulla ‘Baranci’, ha mancato di un soffio l’occasione di agguantare un risultato meritato per quello visto in pista. Infatti, Deromedis aveva superato in scioltezza i turni precedenti, mettendo in mostra una gran sciata in ogni punto della pista. Primo classificato il canadese Reece Howden, seconda posizione per il nipponico Ryo Sugai e terzo il tedesco Niklas Bachsleitner.

”Sono contentissimo di quanto messo in mostra oggi – ha dichiarato Deromedis a fine gara -, è bello essere tornati in un buon livello di forma. Peccato per la finale, sono partito dal gate più sfavorevole e non ho messo in pista una buona partenza. È mancato poco, ci riproveremo”. Fuori ai quarti di finale Dominik Zuech, autore comunque di una buona prova in cui ha battagliato sino all’ultimo salto. Out agli ottavi Edoardo Zorzi.

Nella gara femminile – vinta dalla svedese Sandra Naeslund alla quinta vittoria in altrettante gare -, si è dovuta arrendere subito ai quarti Jole Galli. La carabiniera livignasca, ha commesso un errore in partenza che l’ha costretta subito dietro a Saskja Lack. Rallentata dall’elvetica, l’azzurra ha perso contatto con le prime due fino a rimanere estromessa dalla semifinale. Secondo posto per l’austriaca Andrea Limbacher, terze ex aequo – dopo una caduta che ha coinvolto entrambe – l’altra biancorossa Sandra Gigler e L’elvetica Fanny Smith. Appuntamento al 2023 con il massimo circuito di skicross, che farà tappa in Svezia a Idre Fjall il 20-22 gennaio.