Sanremo 2023, Fiorello svela incipit brano Giorgia ma è uno scherzo

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – A ‘Viva Rai2’ va in onda la finta squalifica di Giorgia da Sanremo 2023. Durante la puntata di questa mattina Fiorello, facendo finta di sfidare il regolamento del Festival, ha fatto ascoltare l’inizio di un file audio inviatogli su whatsapp dalla cantante romana. “Questo è il brano di Sanremo, ne facciamo sentire solo qualche secondo”, ha detto Fiorello accanto a un Fabrizio Biggio preoccupatissimo.

Andati in onda cinque-sei secondi del brano, lo showman lo ha interrotto. Giusto in tempo perché sullo stesso cellulare arrivasse la chiamata del direttore artistico e conduttore del festival, Amadeus. “Fiorello, non si può spoilerare ‘Sanremo’. Adesso Giorgia è squalificata. Te la prendi tu la responsabilità”, ha detto Amadeus con tono piuttosto contrariato. Fiorello si è allora finto preoccupato mentre dava conto della pioggia di messaggi allarmati che il siparietto aveva provocato sul suo telefonino, dalla moglie Susanna all’ad Rai Carlo Fuortes.

Lo scherzo è durato qualche minuto. Poi Fiorello ha svelato che il brano ascoltato era un altro brano inedito del nuovo progetto discografico di Giorgia ma non quello che porterà a Sanremo. E anche Amadeus ha richiamato in diretta per ridere dell’accaduto.